Даррен Тилл готов провести бой с Хамзатом Чимаевым

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе, англичанин Даррен Тилл заявил, что готов подраться с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.



«Конечно да, это просто очевидно.



До конца года Хамзат станет чемпионом. Думаю, что если он победит в бою с Гилбертом Бёрнсом, то следующий титульный шанс всё равно получит Леон Эдвардс, который уже его заслужил. Мне не терпится увидеть, что будет после этого. Хамзат против Леона или против Камару Усмана. В любом случае это будет потрясающее зрелище», — приводит слова Даррена Тилла MMAFighting.



Напомним, в последний раз Хамзат сражался на турнире по смешанным единоборствам UFC 267, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.

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