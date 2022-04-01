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Камил Гаджиев дал прогноз на бой Пётр Ян – Алджэмейн Стерлинг

Камил Гаджиев дал прогноз на бой Пётр Ян – Алджэмейн Стерлинг
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка между россиянином, временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом, владеющим титулом в этой весовой категории.

«Ничего оригинального не скажу, посчитав Петра Яна фаворитом в этом противостоянии. Предыдущий поединок показал, что Петр лучше, интереснее. Понятно, что случилось то, что случилось. Назовем это досадным недоразумением. Я думаю, что в длительном пятираундовом поединке Ян – однозначно фаворит. Я бы еще подумал, если речь шла о трех раундах. Петр – это спортсмен, который прибавляет от раунда к раунду», — приводит слова Камила Гаджиева Metaratings.

В настоящее время Ян и Стерлинг продолжают готовиться к реваншу, который запланирован на 10 апреля на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.

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