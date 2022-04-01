Рэй Манчини: поставлю на Бивола в поединке с Альваресом

Бывший чемпион мира в лёгком весе, комментатор Рэй Манчини поделился ожиданиями от поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Дмитрием Биволом, который состоится 7 мая.
«Я поставлю на Бивола, потому что он прирождённый полутяжеловес. Многие говорят, что Сауль Альварес выбирает себе соперников, но это не так. Альварес дерётся с лучшими. Единственный боксёр, который доставит ему больше проблем, чем Бивол — Дэвид Бенавидес. Он молодой, быстрый и неплохо двигается. У Альвареса всегда были проблемы с такими боксёрами.
Альварес дерётся со здоровыми боксёрами, многие из которых плохо двигаются на ногах. Бивол же умеет двигаться, как минимум он делает это лучше, чем Сергей Ковалёв. С нетерпением жду их поединка», — приводит слова Манчини BoxingNews24.
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