Иранский Халк признался, что от него отреклась семья после видео дуэли взглядов

Бодибилдер Саджад Гариби, также известный как Иранский Халк рассказал, что его родители отреклись от него после появления видео, где показывается его дуэль взглядов с будущим соперником британцем Мартином Фордом.



«Я не могу позвонить своей семье. Когда я вернулся в Иран, то даже не поехал к ним, чтобы встретиться. Я так не могу. У меня нет возможности поговорить с отцом. Когда я разговаривал с мамой, она сказала: «Тот, кого я увидела на том видео, не был моим сыном, мой сын намного сильнее этого». У меня так болит сердце. У просто уничтожен», — приводит слова Гариби Bloody Elbow.

Видео можно посмотреть на канале Voice From The Corner в Youtube.

Боксёрский бой между Гариби и Фордом состоится в апреле в Лондоне.