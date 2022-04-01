Иранский Халк признался, что от него отреклась семья после видео дуэли взглядов
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Бодибилдер Саджад Гариби, также известный как Иранский Халк рассказал, что его родители отреклись от него после появления видео, где показывается его дуэль взглядов с будущим соперником британцем Мартином Фордом.
«Я не могу позвонить своей семье. Когда я вернулся в Иран, то даже не поехал к ним, чтобы встретиться. Я так не могу. У меня нет возможности поговорить с отцом. Когда я разговаривал с мамой, она сказала: «Тот, кого я увидела на том видео, не был моим сыном, мой сын намного сильнее этого». У меня так болит сердце. У просто уничтожен», — приводит слова Гариби Bloody Elbow.
Видео можно посмотреть на канале Voice From The Corner в Youtube.
Боксёрский бой между Гариби и Фордом состоится в апреле в Лондоне.
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