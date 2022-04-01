«Опять похмелье?» Джиган ответил на высказывание А. Емельяненко

Известный рэпер Джиган отреагировал на недавнее сообщение российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
«Что-то «булка с маслом» притих. Правильно, что передумал получать по лысой голове?» — писал ранее Александр, обращаясь к Джигану в своих социальных сетях.
«Дед, опять похмелье?» — ответил Джиган в комментариях.
В последнем бою Александр встречался уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
Александр Емельяненко вышел в эфир в странном состоянии:
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 1 апреля 2022
-
10:17
-
09:29
-
09:19
-
00:49
-
00:00
- 31 марта 2022
-
22:11
-
20:59
-
19:57
-
18:59
-
17:39
-
16:21
-
16:00
-
15:36
-
14:23
-
13:39
-
12:47
-
11:39
-
10:30
-
09:20
-
08:23
-
08:00
-
00:58
- 30 марта 2022
-
23:58
-
22:56
-
21:53
-
21:26
-
20:52
-
19:30
-
18:44
-
17:26
-
16:27
-
15:30
-
14:27
-
13:45
-
13:30