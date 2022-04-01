Малыхин — Исмаилову: разорву

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в лиге ONE FC, прокомментировал фотографию соотечественника, известного бойца ММА Магомеда Исмаилова, которую тот разместил в своих социальных сетях.



«Фото на паспорт», — подписал фото Исмаилов.

Фото: Из личного архива Магомеда Исмаилова

«Разорву», — написал Малыхин.



Напомним, последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок проходил по правилам бокса, продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью. В ММА 35-летний Магомед Исмаилов выступает с 2011 года.

Боксёрская тренировка Магомеда Исмаилова перед боем с Монсоном: