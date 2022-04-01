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Малыхин — Исмаилову: разорву

Малыхин — Исмаилову: разорву
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Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в лиге ONE FC, прокомментировал фотографию соотечественника, известного бойца ММА Магомеда Исмаилова, которую тот разместил в своих социальных сетях.

«Фото на паспорт», — подписал фото Исмаилов.

Фото: Из личного архива Магомеда Исмаилова

«Разорву», — написал Малыхин.

Напомним, последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок проходил по правилам бокса, продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью. В ММА 35-летний Магомед Исмаилов выступает с 2011 года.

Боксёрская тренировка Магомеда Исмаилова перед боем с Монсоном:

«Это, братан, неожиданная новость». Исмаилов ответил на претензии обиженного Дуродолы «Это, братан, неожиданная новость». Исмаилов ответил на претензии обиженного Дуродолы
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