Двалишвили: не могу дождаться, когда Стерлинг ещё раз докажет миру, кто настоящий чемпион

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о предстоящем поединке с участием своего приятеля, американского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга и временного чемпиона промоушена в легчайшем весе, россиянина Петра Яна.



«Не могу дождаться 9 апреля, когда мой брат Алджэмейн Стерлинг ещё раз докажет всеми миру, кто настоящий чемпион», — написал Двалишвили.



Бой Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Он состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273 и станет соглавным событием спортивного шоу.

«Я шокирую мир, вот увидите!» Стерлинг запугивает Яна:

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