Хукер объяснил, что станет решающим фактором в исходе боя Чимаев — Бёрнс

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер поделился мыслями о фаворите предстоящего поединка между известным шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. По мнению Хукера, определяющим в исходе противостояния станет опыт бойцов.
«Хамзат продолжает уничтожать этих парней и просто проходит сквозь них. При этом я бы сказал, что они в одной лодке. Гилберт Бёрнс — элита дивизиона. Поэтому при прочих равных нужно отталкивать от того, у кого их этих парней проверенный послужной список», — сказал Хукер в интервью на канале James Lynch в YouTube.
Бой Чимаева и Бёрнса состоится на турнире UFC 273, который пройдёт в ночь на 10 апреля мск.
Магомед Исмаилов и Хамзат Чимаев провели спарринг:
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