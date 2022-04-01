Хукер объяснил, что станет решающим фактором в исходе боя Чимаев — Бёрнс

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер поделился мыслями о фаворите предстоящего поединка между известным шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. По мнению Хукера, определяющим в исходе противостояния станет опыт бойцов.



«Хамзат продолжает уничтожать этих парней и просто проходит сквозь них. При этом я бы сказал, что они в одной лодке. Гилберт Бёрнс — элита дивизиона. Поэтому при прочих равных нужно отталкивать от того, у кого их этих парней проверенный послужной список», — сказал Хукер в интервью на канале James Lynch в YouTube.



Бой Чимаева и Бёрнса состоится на турнире UFC 273, который пройдёт в ночь на 10 апреля мск.

Магомед Исмаилов и Хамзат Чимаев провели спарринг:

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