Тренер Чимаева пожаловался, что его подопечный слишком много тренируется

Алан Насименто, тренер по бразильскому джиу-джитсу известного шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева посетовал, что его подопечный переусердствует в тренировочном процессе.
«Как я говорил и ранее, единственная проблема, с которой тренер сталкивается при работе с Хамзатом, заключается в том, чтобы убедить его меньше тренироваться. Если этот процесс не контролировать, он будет тренироваться весь день напролёт», — приводит слова Насименто sherdog.com.
Насименто также высказался о предстоящем поединке Хамзата с бразильцем Гилбертом Бёрнсом:
«Менталитет сыграет решающую роль в этом бою. Победит тот, кто лучше сможет справляться с разочарованием. Единственное в чём я уверен, заключается в том, что фанаты увидят один из лучших боёв в истории UFC».
«Жёсткая работа». Чимаев показал, как энергично тренируется:
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