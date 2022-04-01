Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стерлинг объяснил, за счёт чего планирует одержать победу в бою с Яном

Стерлинг объяснил, за счёт чего планирует одержать победу в бою с Яном
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поделился мнением о ключевых моментах, соблюдение которых поспособствует его победе в поединке с временным чемпионом промоушена в легчайшем весе, россиянином Петром Яном.

«Думаю, главное, что я должен сделать, заключается в том, чтобы не позволять этому парню задавать тон боя. Полагаю, что отлично справлюсь с этим благодаря своему давлению, темпу, движению вперёд и применению тейкдаунов.

Но суть в том, что я не буду идти в атаку лишь в случае чистых тейкдаунов. Иногда нужно просто сбить темп, прижать соперника или задушить его в клинче, чтобы заморозить его активность», — приводит слова Стерлинга Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале Yahoo Sports в YouTube.

«Я шокирую мир, вот увидите!» Стерлинг запугивает Яна:

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Дни Стерлинга сочтены. Против Алджо не только Ян, но и все вокруг Дни Стерлинга сочтены. Против Алджо не только Ян, но и все вокруг
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022