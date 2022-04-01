Стерлинг объяснил, за счёт чего планирует одержать победу в бою с Яном

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поделился мнением о ключевых моментах, соблюдение которых поспособствует его победе в поединке с временным чемпионом промоушена в легчайшем весе, россиянином Петром Яном.
«Думаю, главное, что я должен сделать, заключается в том, чтобы не позволять этому парню задавать тон боя. Полагаю, что отлично справлюсь с этим благодаря своему давлению, темпу, движению вперёд и применению тейкдаунов.
Но суть в том, что я не буду идти в атаку лишь в случае чистых тейкдаунов. Иногда нужно просто сбить темп, прижать соперника или задушить его в клинче, чтобы заморозить его активность», — приводит слова Стерлинга Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале Yahoo Sports в YouTube.
«Я шокирую мир, вот увидите!» Стерлинг запугивает Яна:
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