Майкл Биспинг назвал самого «грязного» бойца в истории UFC

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился мыслями о «грязных» бойцах в истории промоушена UFC. По мнению Биспинга, самым «грязным» является бразилец Витор Белфорт.



«Этот парень — самый большой мошенник в истории единоборств. Во многом это связано со стероидами. Если соперники всё время принимают запрещённые вещества, то у меня нет к ним никакого уважения. Ведь они сами не уважают спорт, не уважают себя и своих оппонентов. К тому же это опасно и отвратительно. В общем, всё это мне очень не нравится, а Витор Белфорт был одним из худших в этом плане.

Мне пришлось драться с ним в 2013 году, и в тот момент он принимал так много стероидов, что его задница, вероятно, светилась в темноте, но что есть, то есть. В итоге я заплатил самую высокую цену, потому что потерял глазное яблоко из-за удара по голове, которым он меня наградил», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.

Тайсон провел тренировку с экс-чемпионом UFC Белфортом: