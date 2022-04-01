Александр Емельяненко показал архивное фото с братом Фёдором

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, показав архивную фотографию с братом Фёдором.
«Выходим со спортзала, и нас ждёт замечательный обед!» — подписал фото Емельяненко.
Фото: Из личного архива Александра Емельяненко
Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.
Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона.
Александр и Фёдор не общаются друг с другом уже долгие годы.
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«Пашем». А. Емельяненко показал, как работает на груше:
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