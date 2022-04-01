У члена Зала славы UFC сгорел дом

Бывший боец смешанных единоборств, член Зала славы UFC Стефан Боннар лишился своего дома в Хендерсоне (Невада, США), сообщает TMZ. Дом спортсмена был уничтожен пожаром.
«Всё потеряно, включая дом», — подтвердил информацию Боннар.
«Сегодня в 14:40 мы отреагировали на пожар в жилом доме. При содействии пожарной службы округа Кларк мы потушили пожар в 15:48. Сообщений о травмах не поступало. Двое взрослых, один ребёнок и четыре собаки были эвакуированы. В настоящее время устанавливается причина возгорания», — гласит официальное сообщение пожарной службы города Хендерсон.
Боннар стал членом Зала славы UFC в 2013 году. Последний бой в профессиональных ММА он провёл в ноябре 2014 года, проиграв Тито Ортису в поединке в Bellator.
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