Стал известен следующий соперник Вячеслава Дацика

Известный 45-летний российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик проведёт следующий поединок 15 апреля. Соперником Дацика станет бразильский спортсмен Сауло Кавалари. Бой возглавит кард промоушена PRAVDA. Пока неизвестно, по каким правилам пройдёт этот поединок.



Напомним, последний поединок Дацик провёл с соотечественником Зелимханом «Пулемётчиком» Дукаевым. Их противостояние состоялось в рамках вечера «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в ночь на 29 января по московскому времени. Бой проходил по правилам бокса.



Ранее не раз говорилось, что в скором времени Вячеслав может провести бой с известным российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Пока, однако, информации об этом нет.

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