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Фёдор Емельяненко покинул пост председателя Союза ММА России

Фёдор Емельяненко покинул пост председателя Союза ММА России
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко покинул пост председателя Союза ММА России.

«Дорогие друзья! С 30 марта 2022 года я официально больше не представляю Союз MMA России, так как не поддерживаю действия и политику Радмира Габдуллина и Ленара Ганеева. Для меня очень важно сохранить с вами дружеские и тёплые отношения. Я благодарен вам за эти годы, совместного развития нашего вида спорта. Возможно, если что-то изменится, я вернусь к работе в Союзе», — цитирует обращение Фёдора Емельяненко Metaratings.

Фёдор последний бой провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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