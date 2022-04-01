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Нил Магни ответил на вызов Шавката Рахмонова

Нил Магни ответил на вызов Шавката Рахмонова
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Американский боец UFC Нил Магни ответил на вызов казахстанского спортсмена Шавката Рахмонова.

«Я даже не знаю, входит ли он в топ-15 рейтинга. Сейчас я хотел бы драться с более рейтинговым соперником. Я пошёл на большой риск, согласившись на бой с Максом Гриффином, так что теперь хочу быть уверен, что мои следующие бои приблизят меня к титульному поединку. Хочу ли оставаться активным? Конечно. Но бои, которые я принимаю, должны в целом соответствовать моим целям», — приводит слова Магни MMANews.

Шавкат Рахмонов провёл лишь три поединка в UFC, одержав в каждом из них досрочную победу. Также он является самым молодым чемпионом мира среди любителей и чемпионом промоушена M-1 Global.

Нил Магни в прошлые выходные на турнире UFC Fight Night 205: Блэйдс – Докос одержал победу судейским решением над Максом Гриффином. Всего в ММА он провёл 39 поединков, выиграв 29 из них. Он занимает 9-е место в рейтинге полусреднего веса UFC, а Рахмонов – 15-е.

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