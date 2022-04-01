Рамазан Исмаилов прокомментировал уход Фёдора Емельяненко из Союза ММА России

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца Магомеда Исмаилова, высказался о выходе россиянина Фёдора Емельяненко из состава Союза MMA России.
«Это не ему надо стремиться быть членом Союза MMA, это им надо стремиться быть такой организацией, чтобы Фёдор был у них. А что ему даёт то, что он является членом Союза MMA, какие регалии даёт? Он своё имя уже записал в российские MMA как легендарный боец, и не только как боец, но и как человек. Что ему даст членство в Союзе? Это же ему ничего не даёт. Это просто им минус, что они его убрали», — приводит слова Рамазана Исмаилова Metaratings.
Фёдор последний бой провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
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