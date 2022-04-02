Шаблий проведёт следующий бой с экс-чемпионом Bellator

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий проведёт следующий поединок 24 июня на турнире Bellator 282, сообщает инсайдер Джейсон Флойд в своих социальных сетях. Соперником Шаблия станет американец Брент Примус.
Александр Шаблий в профессиональной карьере в смешанных единоборствах провёл 24 поединка, в которых одержал 21 победу и потерпел три поражения. В Bellator Шаблий дебютировал в мае 2021 года, одержав победу единогласным решением судей в поединке с Элфи Дэвисом. Последний бой Шаблий провёл в декабре 2021 года на турнире Bellator 272, одержав победу над Бобби Кингом.
Брент Примус в профессиональной карьере провёл 13 боёв, одержав 11 побед и потерпев два поражения. В период с июня 2017 по декабрь 2018 года Примус был чемпионом Bellator в лёгком весе.
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