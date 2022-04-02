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«Оторву ему голову». Стерлинг показал физическую форму перед боем с Яном. Видео

«Оторву ему голову». Стерлинг показал физическую форму перед боем с Яном. Видео
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, показав физическую форму перед поединком с временным чемпионом промоушена в легчайшем весе, россиянином Петром Яном.

«8 дней до того, как я оторву этому человеку голову», — подписал видео Стерлинг.

Стерлинг показал физическую форму перед боем с Яном:

Напомним, бой Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Он состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273 и станет соглавным событием спортивного шоу. Бойцы должны были встретиться 30 октября прошлого года, однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца.

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