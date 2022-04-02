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Келвин Гастелум снялся с UFC 273 из-за травмы

Келвин Гастелум снялся с UFC 273 из-за травмы
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в среднем весе Келвин Гастелум не выступит на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Об этом информирует BJ Penn. Боец получил травму.

На UFC 273 Гастелум должен был сразиться с французским бойцом дагестанского происхождения Насурдином Имавовым, однако тот выбыл из соревнований из-за проблем с визой. Ожидалось, что поединок будет перенесён на UFC 274, но на коротком уведомлении заменить Насурдина вызвался представитель ЮАР Дрикус Дю Плесси.

О характере травмы Гастелума и сроках его возвращения в октагон пока не сообщается.

Турнир UFC 272 состоится в ночь с 9 на 10 апреля мск в Джексонвилле (штат Флорида, США). В соглавном бою, напомним, сразятся американский боец Алджэмейн Стерлинг и россиянин Пётр Ян.

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