Келвин Гастелум снялся с UFC 273 из-за травмы

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в среднем весе Келвин Гастелум не выступит на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Об этом информирует BJ Penn. Боец получил травму.
На UFC 273 Гастелум должен был сразиться с французским бойцом дагестанского происхождения Насурдином Имавовым, однако тот выбыл из соревнований из-за проблем с визой. Ожидалось, что поединок будет перенесён на UFC 274, но на коротком уведомлении заменить Насурдина вызвался представитель ЮАР Дрикус Дю Плесси.
О характере травмы Гастелума и сроках его возвращения в октагон пока не сообщается.
Турнир UFC 272 состоится в ночь с 9 на 10 апреля мск в Джексонвилле (штат Флорида, США). В соглавном бою, напомним, сразятся американский боец Алджэмейн Стерлинг и россиянин Пётр Ян.
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