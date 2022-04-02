Келвин Гастелум снялся с UFC 273 из-за травмы

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в среднем весе Келвин Гастелум не выступит на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Об этом информирует BJ Penn. Боец получил травму.



На UFC 273 Гастелум должен был сразиться с французским бойцом дагестанского происхождения Насурдином Имавовым, однако тот выбыл из соревнований из-за проблем с визой. Ожидалось, что поединок будет перенесён на UFC 274, но на коротком уведомлении заменить Насурдина вызвался представитель ЮАР Дрикус Дю Плесси.



О характере травмы Гастелума и сроках его возвращения в октагон пока не сообщается.



Турнир UFC 272 состоится в ночь с 9 на 10 апреля мск в Джексонвилле (штат Флорида, США). В соглавном бою, напомним, сразятся американский боец Алджэмейн Стерлинг и россиянин Пётр Ян.