Дмитрий Бивол назвал современных боксёров, стиль которых ему импонирует

31-летний непобеждённый российский боксёр Дмитрий Бивол, выступающий в полутяжёлой весовой категории, назвал современных боксёров, стиль которых ему наиболее импонирует.



«Мне нравится стиль Эррола Спенса, Теренса Кроуфорда, Александра Усика, Флойда Мейвезера. В общем, как-то так. Кто бы победил в бою Спенс — Кроуфорд? Не знаю, но это был бы интересный бой. Я бы хотел его увидеть», — сказал Бивол в интервью на канале ESNEWS в YouTube.



В настоящее время Бивол готовится к поединку с мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 7 мая. Ранее ожиданиями от этого противостояния поделился бывший чемпион мира в лёгком весе, комментатор Рэй Манчини.

Дмитрий Бивол готовится к бою с Саулем Альваресом:

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