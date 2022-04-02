Чендлер рассказал, когда намерен провести бой с Макгрегором

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер рассказал о планах по поединку с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Это тот бой, который меня интересует. Я хочу устроить поединок с Конором. Выйти в октагон и сделать что-то монументальное, сразившись с ним. К этому противостоянию будет прикован большой интерес. Что может быть зрелищнее боя с Макгрегором?



Июль, август отлично подходят для меня. Сначала я побью Тони в мае. Затем у меня будет немного времени на восстановление, после чего я вернусь в тренировочный лагерь для боя в июле-августе. Время выбрано идеально. Если он вернётся и не получит титульный бой, ему нужно будет пройти кого-то, чтобы получить титульник. Думаю, что я идеальный кандидат», — приводит слова Чендлера BJ Penn со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Конор Макгрегор показал свою боксёрскую тренировку: