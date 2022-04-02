Усик: вся информация из телевизора является слишком неправдивой

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик признался, что не смотрит телевизор и практически не читает новости.
«Вся информация, которая подаётся из телевизора, является слишком неправдивой. Много лет назад доказано, что это для того, чтобы двигать людьми в ту или иную сторону. Я из первых уст узнаю информацию. Телевизор я вообще не смотрю уже много лет. Новости практически не читаю, поскольку знаю, что там есть много лжи. Я получаю информацию от первоисточника, поскольку давно понял, что телевизор — это большая куча дерьма, которая забирает мозг.
Нужно читать книги, правильную литературу. Развивать мозги в правильном направлении, а не смотреть телевидение. Люди ленивые — не хотят читать, развиваться, смотрят телевидение и верят тому, что там говорят. Поэтому иногда между людьми есть какие-то склоки: один сказал одно, второй — другое. А где ты это услышал? Увидел по телевизору», — сказал Усик в интервью на канале Tipsport в YouTube.
Усик пообщался с чемпионским поясом:
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