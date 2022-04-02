О'Мэлли: если б в 1-м бою Стерлинг выдержал заданный темп 25 минут, Ян бы не нашёл ответов

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли, выступающий в легчайшем весе UFC, высказался о предстоящем реванше между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом и временным чемпионом промоушена в легчайшем весе, россиянином Петром Яном.
«Если бы Стерлинг мог поддерживать заданный темп все 25 минут, Пётр действительно не мог бы найти ответов на этот хаотичный стиль. У него просто была хорошая защита, он не пропускал удары, при этом атаковал сам. В общем я очень заинтересован в их реванше», — сказал О'Мэлли на своём канале в YouTube.
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.
Стерлинг показал физическую форму перед боем с Яном:
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