Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вартанян поделился мнением, за счёт чего Чимаев одолеет Бёрнса

Вартанян поделился мнением, за счёт чего Чимаев одолеет Бёрнса
Комментарии

Боец АСА Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Чимаев — Бёрнс в преддверии турнира UFC 273.

«Я думаю, что Хамзат выиграет бой ввиду его антропометрических особенностей и преимущества в росте. Это будет досрочная победа до третьего раунда», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Напомним, поединок Чимаева и Бёрнса состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля мск. На этом же турнире в бою-реванше сразятся американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг и временный чемпион промоушена в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян.

Магомед Исмаилов и Хамзат Чимаев провели спарринг:

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

У Бёрнса нет шансов против Чимаева. Переоценили не Борза, а бразильца У Бёрнса нет шансов против Чимаева. Переоценили не Борза, а бразильца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022