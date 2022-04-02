Вартанян поделился мнением, за счёт чего Чимаев одолеет Бёрнса

Боец АСА Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Чимаев — Бёрнс в преддверии турнира UFC 273.



«Я думаю, что Хамзат выиграет бой ввиду его антропометрических особенностей и преимущества в росте. Это будет досрочная победа до третьего раунда», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.



Напомним, поединок Чимаева и Бёрнса состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля мск. На этом же турнире в бою-реванше сразятся американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг и временный чемпион промоушена в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян.

Магомед Исмаилов и Хамзат Чимаев провели спарринг:

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