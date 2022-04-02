Вартанян поделился мнением, за счёт чего Чимаев одолеет Бёрнса

Боец АСА Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Чимаев — Бёрнс в преддверии турнира UFC 273.
«Я думаю, что Хамзат выиграет бой ввиду его антропометрических особенностей и преимущества в росте. Это будет досрочная победа до третьего раунда», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Напомним, поединок Чимаева и Бёрнса состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля мск. На этом же турнире в бою-реванше сразятся американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг и временный чемпион промоушена в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян.
Магомед Исмаилов и Хамзат Чимаев провели спарринг:
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 2 апреля 2022
-
15:34
-
14:45
-
14:13
-
13:21
-
13:04
-
12:18
-
11:36
-
11:09
-
10:02
-
09:16
-
00:55
- 1 апреля 2022
-
23:53
-
22:49
-
21:52
-
20:53
-
20:00
-
19:50
-
19:00
-
17:31
-
16:58
-
15:46
-
14:44
-
14:17
-
13:26
-
12:38
-
11:41
-
11:00
-
10:17
-
09:29
-
09:19
-
00:49
-
00:00
- 31 марта 2022
-
22:11
-
20:59
-
19:57