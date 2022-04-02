Малыхин обратился к Яну и Чимаеву
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Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в лиге ONE FC, разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о предстоящих поединках на турнире по смешанным единоборствам UFC 273 временного чемпиона UFC в легчайшем весе, россиянина Петра Яна, а также шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Ну что, осталась неделька до UFC, и скоро будут Петя и Хамзат рвать и метать, братишки! Пленных не берём», — сказал Анатолий.
Напомним, на UFC 273 Пётр встретится с американским бойцом смешанных единоборств, действующим чемпионом промоушена в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом, а Хамзат проведёт поединок с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.
«Я шокирую мир, вот увидите!» Стерлинг запугивает Яна:
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