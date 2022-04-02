Исраэль Адесанья рассказал, как однажды задумался об ограблении магазина

32-летний новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья, обладающий титулом в среднем весе UFC, рассказал, как однажды задумывался об ограблении магазина. Это было в 2013 году — в то время, когда он не мог участвовать в смешанных единоборствах из-за травмы.
«Я помню, как смотрел на один из магазинов на углу и вдруг подумал, что хочу туда зайти и сказать: «Слушайте, просто дайте мне деньги, которые у вас есть. Я не хочу причинять вам боль, просто дайте мне денег.
Это была мимолётная мысль, и она заставила меня сопереживать людям, которые иногда так поступают. У них просто нет другого выбора. Конечно, я не собирался этого делать, потому что я не идиот. Однако я понимаю, что именно по подобным причинам некоторые идут на это — у них нет выбора. Они просто хотят есть.
Мне повезло, что независимо от того, насколько всё было плохо, меня всегда поддерживали родители. Я не ходил к ним часто, но всякий раз, когда мне это было нужно, они меня выручали», — приводит слова Адесаньи talkSPORT со ссылкой на его выступление на канале The Diary Of A CEO в YouTube.
Адесанья победил Веттори и защитил пояс чемпиона UFC:
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