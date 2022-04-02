Нганну готов сразиться с Тайсоном Фьюри в телефонной будке

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился мыслями о потенциальном поединке с чемпионом мира по боксу по версии WBC Тайсоном Фьюри.



«Меня действительно не волнует, как это произойдёт. Я просто думаю о поединке против Тайсона Фьюри. Это может быть бой в телефонной будке или где-то ещё, но этот поединок произойдёт, даже если это будет бой на крыше.



Разумеется, он не будет драться в ММА. Этого не может быть. Его просто убьют здесь!» — приводит слова Фрэнсиса Нганну BJPenn.



Нганну повредил крестообразные связки во время подготовки к поединку с французским бойцом смешанных единоборств Сирилем Ганом. После операции Фрэнсис сообщил, что всё прошло хорошо.



Напомним, ранее Нганну заявлял, что больше не станет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Позже президент UFC Дана Уайт выразил уверенность, что стороны всё-таки сумеют договориться.