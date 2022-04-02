«Мне это неинтересно». Том Аспиналл — о титульной гонке за временный пояс чемпиона UFC

Британский боец UFC Том Аспиналл признался, что ему неинтересен потенциальный бой за звание временного чемпиона лиги.



«Я не думаю о поединке за звание временного чемпиона UFC. Мне это неинтересно сейчас, честно. Думаю, есть те, кто больше его заслуживают, вроде Стипе Миочича или Джона Джонса. Наверняка есть парни, которые заслуживают этот поединок больше, чем я. Я только-только пробился в топ-10. Пока что не думаю о таких вещах, как чемпионский пояс. Возьмите, например, Сириля Гана, который был близок к победе над Нганну. Парни вроде него и заслуживают подобный бой, но точно не я», — приводит слова Аспиналла MMAFighting.



Напомним, Аспиналл одержал победу в бою с россиянином Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 204. Этот турнир проходил в ночь с 19 на 20 марта мск. Бой Волкова и Аспиналла был главным событием спортивного шоу. Поединок завершился победой британца сабмишеном в первом раунде.