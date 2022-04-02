Чейл Соннен назвал бойца, способного повторить путь Чимаева
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Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что у Шавката Рахмонова большое будущее в лиге.
«У этого парня 15 боёв и 15 побед, три из которых в UFC. Из этих 15 боёв он видел третий раунд только один раз. В этом парне действительно есть что-то особенное. Но почему-то у него нет такого хайпа в СМИ, как у Хамзата Чимаева. Они в одной весовой категории, но именно Чимаеву удалось зажечь на весь мир», — приводит слова Чейла Соннена BJPenn.
Шавкат Рахмонов провёл лишь три поединка в UFC, одержав в каждом из них досрочную победу. Также он является самым молодым чемпионом мира среди любителей и чемпионом промоушена M-1 Global. Последняя победа позволила Рахмонову войти в топ-15 рейтинга UFC в полусреднем весе.
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