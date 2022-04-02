Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился ожиданиями от поединка между россиянином, временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом, владеющим титулом в этой весовой категории.



«Пётр Ян действительно хорош. В последнем своём поединке он выглядел просто феноменально. В первом бою со Стерлингом казалось, что он переломил ситуацию, поэтому я считаю, что победит Ян», — приводит слова Уиттакера Sportskeeda.



В настоящее время Ян и Стерлинг продолжают готовиться к реваншу, который запланирован на 10 апреля на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.



Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.



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