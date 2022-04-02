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Малыхин предложил Двалишвили спор на $ 50 тыс. перед боем Яна и Стерлинга

Малыхин предложил Двалишвили спор на $ 50 тыс. перед боем Яна и Стерлинга
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Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в лиге ONE FC, ответил грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили. Ранее Двалишвили высказался о предстоящем поединке с участием своего приятеля, американского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга и временного чемпиона промоушена в легчайшем весе, россиянина Петра Яна.

«Мераб Двалишвили, погнали спор по $ 50 тыс., или ты будешь исполнять как твой дружок?» — написал Антон Малыхин в своих социальных сетях.

Бой Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Он состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273 и станет соглавным событием спортивного шоу.

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