Царукян и Гамрот договорились о бое в «Твиттере»

Известный российский боец UFC армянского происхождения Арман Царукян и польский спортсмен Матеуш Гамрот договорились о проведении боя. Спортсмены пообщались в социальных сетях, и оба выразили желание провести очный поединок.
После того как Гамрот отметил Царукяна в одной из записей в «Твиттере», Арман ответил поляку.
«Давай сделаем это! Скажи своему менеджеру, чтобы позвонил Шону Шелби, а я возьму бабки на обучение в American Top Team», — написал Царукян.
В последнем поединке, состоявшемся на UFC Вегас 49 в ночь с 26 на 27 февраля мск, Царукян встречался с представителем Испании Йоэлем Альварезом. Бой закончился победой россиянина во втором раунде техническим нокаутом. Таким образом, Царукян одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения.
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