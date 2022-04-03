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Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев одержал шестую победу в профессионалах

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев одержал шестую победу в профессионалах
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Олимпийский чемпион 2020 года россиянин Альберт Батыргазиев одолел бойца из Азербайджана Гайбатуллу Гаджиалиева единогласным решением судей в рамках вечера чемпионского бокса. Счёт судейских записок — 99:91, 100:90, 100:90. Это шестая победа в шести боях. Таким образом, он сохранил пояса чемпиона мира по версии IBF Intercontinental и EBP.

Напомним, Батыргазиев является также чемпионом Европы по версии WBO European и чемпионом Евразии по версии EBP в полулёгком весе, а также бывшим чемпионом Азии по версии WBA Asia во втором полулёгком весе.

Лучшая позиция Альберта по рейтингу BoxRec по состоянию на декабрь 2021 года — 45-я, он являлся вторым среди российских боксёров полулёгкой весовой категории.

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