Джон Джонс ответил, когда планирует дебютировать в тяжёлом весе

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, американец Джон Джонс сказал, что собирается подготовиться к турнирам, которые будут проходить летом 2022 года. Он может перейти в категорию супертяжёлого веса и поучаствовать в борьбе за временный титул чемпиона дивизиона с учетом того, что его действующий обладатель Фрэнсис Нганну восстанавливается после травмы.

«Готов ли участвовать в поединках? Мой план состоит в том, чтобы быть на пике формы к июню или июлю», — приводит слова Джонса MMA Fighting.

Отмечается, что официального предложения выступать в супертяжёлом дивизионе UFC он не получал.

Джонс выступает в UFC с 2008 года, за это время он победил в 26 поединках и проиграл в одном. Американец не участвовал в боях с февраля 2020-го. Тогда он победил Доминика Рейеса решением судей в главном поединке UFC 247. Летом 2022 года пройдёт Международная бойцовская неделя.