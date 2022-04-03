Тренер Тайсона Фьюри отреагировал на слова подопечного о скором уходе из бокса
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Шугар Хилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, прокомментировал слова своего подопечного по поводу его возможного завершения карьеры после боя с соотечественником Диллианом Уайтом.
«Как известно, в этом мире все меняют своё мнение, так что решать, верить его словам или нет решать каждому. И вообще Тайсону всё равно никто не верит, так какая разница?» — приводит слова Фьюри издание Mirror со ссылкой на BT Sport.
Напомним, титульный бой между Фьюри и Уайтом должен состояться 23 апреля и пройти на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
«Я еду домой!» Тайсон Фьюри отреагировал на бой в Великобритании:
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