Ян — о бое со Стерлингом: всё идёт по плану. Наше у нас не отнять

Временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав видео своей тренировки. Пётр в настоящее время готовится к поединку с американским бойцом смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом.



«Всё идёт по плану. Наше у нас не отнять», — написал Ян.

Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом:

Напомним, бой Яна и Стерлинга состоится в ночь с 9 на 10 апреля мск. Он пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 273 и станет соглавным событием спортивного мероприятия. Бойцы должны были встретиться 30 октября прошлого года, однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца.