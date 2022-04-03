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Ян — о бое со Стерлингом: всё идёт по плану. Наше у нас не отнять

Ян — о бое со Стерлингом: всё идёт по плану. Наше у нас не отнять
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав видео своей тренировки. Пётр в настоящее время готовится к поединку с американским бойцом смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом.

«Всё идёт по плану. Наше у нас не отнять», — написал Ян.

Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом:

Напомним, бой Яна и Стерлинга состоится в ночь с 9 на 10 апреля мск. Он пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 273 и станет соглавным событием спортивного мероприятия. Бойцы должны были встретиться 30 октября прошлого года, однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца.

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