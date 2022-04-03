Логан Пол дебютировал в рестлинге и победил
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Известный американский блогер Логан Пол дебютировал в профессиональном рестлинге на WrestleMania 38, где вместе с Майклом Мизанином, известным как Миз, сразился с дуэтом отца и сына Реем и Домиником Мистерио в командном матче.
Победителями противостояния в итоге стали Пол и Миз. Отметим, что многие эксперты обратили внимание на то, как проявил себя Логан. По их мнению, он выступал на хорошем уровне, показав себя как достойного командного игрока, и вполне может и дальше продолжать соревноваться в рестлинге.
Ранее бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер ответил на обвинения Логана в том, что он до сих пор не заплатил ему за их выставочный поединок.
Новость по темеФлойд Мейвезер ответил на обвинения Логана Пола
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