Логан Пол дебютировал в рестлинге и победил

Известный американский блогер Логан Пол дебютировал в профессиональном рестлинге на WrestleMania 38, где вместе с Майклом Мизанином, известным как Миз, сразился с дуэтом отца и сына Реем и Домиником Мистерио в командном матче.



Победителями противостояния в итоге стали Пол и Миз. Отметим, что многие эксперты обратили внимание на то, как проявил себя Логан. По их мнению, он выступал на хорошем уровне, показав себя как достойного командного игрока, и вполне может и дальше продолжать соревноваться в рестлинге.

Ранее бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер ответил на обвинения Логана в том, что он до сих пор не заплатил ему за их выставочный поединок.