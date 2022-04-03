Мухаммад объяснил, что станет ключом к победе в бою Чимаева и Бёрнса

Американский боец UFC Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории, высказался о предстоящем поединке между известным шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.



«Думаю, всё будет сводитися к кардио. Как мы не раз видели, Хамзат хорош только в первом раунде. А Бёрнс очень силен как раз на старте. Вообще я думаю, что бой будет проходить по большей части в стойке, хотя вряд ли Хамзат поставит целью перебить Бёрнса. Я также не думаю, что Гилберт постарается перестрелять Хамзата. Пожалуй, они будут в стойке, выбрасывая удары. Возможно, поединок дойдёт до поздних раундов, а там поглядим, у кого из них лучший бензобак», — приводит слова Мухаммада Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале AbzTalks в YouTube.

Исмаилов показал заключительный спарринг с Чимаевым:

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