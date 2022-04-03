«Готов к войне». Двалишвили показал подготовку Стерлинга к поединку с Яном. Фото

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографии с тренировки американского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. В настоящее время Стерлинг готовится к поединку с временным чемпионом промоушена в легчайшем весе, россиянином Петром Яном.
«Готов к войне», — подписал фотографии Двалишвили.
Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили
Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили
Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили
Напомним, поединок Яна и Стерлинга пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск. Он состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273 и станет соглавным событием спортивного мероприятия.
Стерлинг показал физическую форму перед боем с Яном:
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