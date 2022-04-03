«7 мая я буду в своей лучшей форме». Бивол поделился ожиданиями от боя с Канело

31-летний непобеждённый российский боксёр Дмитрий Бивол, выступающий в полутяжёлой весовой категории, высказался по поводу предстоящего боя с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я не думаю о том, чтобы закончить бой нокаутом. Если ты думаешь об этом, ты забываешь о своих комбинациях, о своем плане игры. Ты просто должен драться на ринге так, как ты готовишься на тренировках.

Некоторые люди считают, что мои последние бои прошли не так, как я хотел, и эти типы соперников были не такими, как я хотел. Но это привело к тому, что я получил этот бой с Саулем Альваресом. Я буду в наилучшей физической форме и готов выступить на самом высоком уровне против Канело 7 мая.

Я верю в свои навыки. Каждый раз, когда выхожу на ринг, верю, что смогу победить своего соперника. Почему не могу его победить? Конечно, у него много фанатов и он более популярен, чем я. Но он всё ещё такой же человек, как и я», — приводит слова Бивола BoxingScene.