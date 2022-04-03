Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор обратился к мусульманам в связи с Рамаданом

Конор Макгрегор обратился к мусульманам в связи с Рамаданом
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поздравил мусульман со священным праздником Рамадан.

«Благословенного Рамадана всем моим мусульманским друзьям и поклонникам по всему миру! Абу-Даби и Дубай волшебны, и мы с семьей ценим время, которое проводим здесь, тренируясь и гастролируя! Люди, места и образ жизни — всё это действительно особенное», — написал Конор в своих социальных сетях.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как проходит курс восстановления.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Нет, это не съёмки нового «Форсажа». Макгрегор улепётывает на «Бентли» от полиции. Видео Нет, это не съёмки нового «Форсажа». Макгрегор улепётывает на «Бентли» от полиции. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022