Конор Макгрегор обратился к мусульманам в связи с Рамаданом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поздравил мусульман со священным праздником Рамадан.

«Благословенного Рамадана всем моим мусульманским друзьям и поклонникам по всему миру! Абу-Даби и Дубай волшебны, и мы с семьей ценим время, которое проводим здесь, тренируясь и гастролируя! Люди, места и образ жизни — всё это действительно особенное», — написал Конор в своих социальных сетях.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как проходит курс восстановления.



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