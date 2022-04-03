Чимаев: когда львы смотрят мне в глаза, они убегают. Я лучший в истории

Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев сказал, что считает себя лучшим бойцом в истории.

«Когда львы смотрят мне в глаза, они убегают. Я чемпион, я король, я лучший в истории, лучше кого бы то ни было. Размажу каждого, никто со мной не сравнится», — сказал Чимаев на YouTube-канале Blockasset.

Чимаев в последний раз проводил бой на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.

Следующий поединок Чимаев проведёт с Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273, который назначен на 10 апреля.

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