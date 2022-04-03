Корейский Зомби назвал своё главное оружие в бою с Волкановски

Корейский боец смешанных единоборств Чон Чхан Сон высказался по поводу предстоящего поединка с австралийцем Александром Волкановски.
Напомним, поединок состоится на турнире UFC 273 9 апреля.
«В то время, когда он ещё только подбирался к чемпионскому титулу, я уже провёл множество поединков, которые возглавляли различные турниры. Поэтому я считаю себя более опытным. Мой опыт будет моим оружием против Волкановски», — приводит слова Сона Sportskeeda.
Волкановски выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года. Действующий чемпион UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.
Чон Чхан Сон выступает на профессиональном уровне, начиная с 2007 года, был претендентом на титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.
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