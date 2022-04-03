Ян рассказал, о чём он думал в момент, когда нанёс запрещённый удар Стерлингу в первом бою

Временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян вспомнил свой поединок с американцем Алджэмейном Стерлингом, в котором он был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом.
«Тогда я подумал про себя: «Что ты натворил? Победа была так близко».
Я считаю, что как минимум нужно было признать этот бой несостоявшимся, но никак не награждать Стерлинга чемпионским поясом. Боец, уважающий себя, никогда не принял бы этот титул», — сказал Ян на YouTube-канале UFC.
Напомним, бой Яна и Стерлинга состоится в ночь с 9 на 10 апреля мск. Он пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 273 и станет соглавным событием спортивного мероприятия. Бойцы должны были встретиться 30 октября прошлого года, однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца.
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