Стерлинг — о бое с Яном: спасибо, что он оказался достаточно тупым, чтобы не знать правил

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг рассказал о своей реакции на запрещённый удар Петра Яна, который он нанёс в их первом бою, завершившемся дисквалификацией россиянина.

«Спасибо Яну, что он оказался достаточно тупым, чтобы не знать правил. Моя реакция после нарушения была такой: «Чем он меня ударил?». Удары, которые ты не видишь, причиняют тебе самый большой урон.



Это горько-сладкое чувство: ты усердно сражаешься, чтобы получить титульный шанс, получаешь его и упорно трудишься. Это хреновый способ закончить бой, поскольку я прошёл через много дерьма, чтобы туда добраться», — сказал Стерлинг на YouTube-канале UFC.

Напомним, бой Яна и Стерлинга состоится в ночь с 9 на 10 апреля мск. Он пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 273 и станет соглавным событием спортивного мероприятия. Бойцы должны были встретиться 30 октября прошлого года, однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца.