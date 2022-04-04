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Полный кард турнира UFC 273, на котором выступят Пётр Ян и Хамзат Чимаев

Полный кард турнира UFC 273, на котором выступят Пётр Ян и Хамзат Чимаев
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В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джэксонвилл состоится турнир UFC 273, на котором россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом, а швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведёт бой с Гилбертом Бёрнсом.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард
Александр Волкановски — Чэн Сон Джунг (полулёгкий вес);
Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);
Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);
Маккензи Дёрн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);
Алексей Олейник — Джаред Вандераа (тяжёлый вес);

Предварительный кард
Аспен Лэдд — Ракэль Перрингтон (женский легчайший вес);
Иэн Гарри — Дэриан Уикс (полусредний вес);
Энтони Хернандез — Джош Фремд (средний вес);
Жаирзиньо Розенстрайк — Марчин Тыбура (тяжёлый вес);
Микки Галл — Майк Мэлотт (полусредний вес).

Ранние прелимы
Хулио Арсе — Даниель Сантос (легчайший вес);
Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес);
Пиера Родригез — Кей Хэнсен (женский минимальный вес).

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