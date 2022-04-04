Полный кард турнира UFC 273, на котором выступят Пётр Ян и Хамзат Чимаев

В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джэксонвилл состоится турнир UFC 273, на котором россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом, а швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведёт бой с Гилбертом Бёрнсом.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Александр Волкановски — Чэн Сон Джунг (полулёгкий вес);

Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);

Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);

Маккензи Дёрн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);

Алексей Олейник — Джаред Вандераа (тяжёлый вес);



Предварительный кард

Аспен Лэдд — Ракэль Перрингтон (женский легчайший вес);

Иэн Гарри — Дэриан Уикс (полусредний вес);

Энтони Хернандез — Джош Фремд (средний вес);

Жаирзиньо Розенстрайк — Марчин Тыбура (тяжёлый вес);

Микки Галл — Майк Мэлотт (полусредний вес).



Ранние прелимы

Хулио Арсе — Даниель Сантос (легчайший вес);

Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес);

Пиера Родригез — Кей Хэнсен (женский минимальный вес).