В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джэксонвилл состоится турнир UFC 273, на котором россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе:

«Каким способом Пётр Ян одолеет Алджэмейна Стерлинга?»

Кард турнира UFC 273.

Основной кард

Александр Волкановски — Чен Сон Джон (полулёгкий вес);

Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);

Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);

Маккензи Дёрн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);

Алексей Олейник — Джаред Вандераа (тяжёлый вес);



Предварительный кард

Аспен Лэдд — Ракель Пеннингтон (женский легчайший вес);

Йен Гэрри — Дэриан Викс (полусредний вес);

Энтони Эрнандес — Джошуа Фремд (средний вес);

Жаирзиньо Розенстрайк — Марчин Тыбура (тяжёлый вес);

Микки Галл — Майк Мэлотт (полусредний вес).



Ранние прелимы

Хулио Арсе — Даниэль Сантос (легчайший вес);

Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес);

Пиера Родригез — Кей Хансен (женский минимальный вес).