В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джэксонвилл состоится турнир UFC 273, на котором россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе:
«Каким способом Пётр Ян одолеет Алджэмейна Стерлинга?»
Кард турнира UFC 273.
Основной кард
Александр Волкановски — Чен Сон Джон (полулёгкий вес);
Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);
Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);
Маккензи Дёрн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);
Алексей Олейник — Джаред Вандераа (тяжёлый вес);
Предварительный кард
Аспен Лэдд — Ракель Пеннингтон (женский легчайший вес);
Йен Гэрри — Дэриан Викс (полусредний вес);
Энтони Эрнандес — Джошуа Фремд (средний вес);
Жаирзиньо Розенстрайк — Марчин Тыбура (тяжёлый вес);
Микки Галл — Майк Мэлотт (полусредний вес).
Ранние прелимы
Хулио Арсе — Даниэль Сантос (легчайший вес);
Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес);
Пиера Родригез — Кей Хансен (женский минимальный вес).
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