Глава Союза ММА: Фёдор ушёл в непростой для российского спорта период

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин высказался относительно ухода Фёдора Емельяненко с поста председателя наблюдательного совета организации.



«Уход Фёдора Емельяненко с поста председателя набсовета Союза ММА России стал потерей для нас. Он занимал эту должность последние 4 года, после того как ушёл с поста руководителя нашей организации. Фёдор принял решение уйти из Союза ММА России в непростой для российского спорта период, когда наши спортсмены отстранены от международных выступлений и всем нам нужна взаимная поддержка и сплочение. Тем не менее я уважаю решение Фёдора. Он внёс огромный вклад в развитие ММА в России. Он — личность, олицетворение нашего спорта и ориентир для многих ребят и девушек, кто только начинает свой спортивный путь. Для меня Фёдор — больше чем кумир, великий спортсмен, живая легенда, он товарищ, который всегда рядом — даже теперь, когда он выбрал свой путь. Мы будем ждать продолжения его спортивной карьеры, а также следить за выступлениями команды Fedor Team.



Что касается Союза ММА России, то хочу особенно подчеркнуть — все мы — спортивные функционеры, спортсмены, судьи, тренеры, региональные федерации, действуем согласно основополагающему указу президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». (Примечание: «Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году… в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»… увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%», — говорится в документе).



Хочу обратиться к молодёжи и членам семьи ММА, которые, возможно, считают уход Фёдора с поста председателя набсовета переломным в истории нашей организации. Это не так. Мы продолжаем развивать ММА — привлекаем к спорту всё больше отважных и амбициозных юношей и девушек. За 10 лет Союз ММА России стал не только самым динамично развивающимся видом спорта, но и неотъемлемым, надёжным звеном единой государственной спортивной системы по пропаганде патриотического воспитания. Наша основная цель — сделать ММА массовым и приоритетным национальным видом спорта. Мы убеждены, что такой подход позволит талантливым ребятам в будущем найти себя в профессиональном спорте и в конечном счёте повысить его уровень», — приводит слова Габдуллина пресс-служба ММА России.