Абусупьян Магомедов подерётся с автором нокаута года в UFC

Немецкий боец смешанных единоборств российского происхождения Абусупьян Магомедов встретится с Хоакином Бакли в карде Fight Night UFC 4 июня. Об этом сообщает издание MMA Junkie со ссылкой на своего источника.

Боец из Германии становился финалистом гран-при PFL в 2018 году, последний бой Абусупьян провёл в лиге KSW где одержал победу удушающим над непобеждённым поляком Сезар Кесиком (12-1).

На счету Бакли несколько побед подряд и победы в четырех из пяти последних боёв. Его нынешняя серия началась с момента в октябре 2020 года, когда он нокаутировал Импу Касанганай, что впоследствии было признано нокаутом года в UFC.

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